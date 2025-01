Woeste Grond vergelijkt boerenprotest en NSB, BBB is boos

Caroline van der Plas vindt het respectloos om de boerenprotesten te vergelijken met de NSB, dat laat de politica via X weten. In de tweet deelt ze een video van de serie Woeste Grond, waarin een vergelijking wordt getrokken tussen het Boerengrondverzet en de NSB. "What the hell", schrijft ze.

De partij van Van der Plas, de BBB, laat weten Kamervragen in te dienen en vraagt "de NPO en de makers van deze serie om in de herhalingen van deze aflevering, een disclaimer te plaatsen dat protesterende Nederlandse boeren niet gelijkstaan aan NSB'ers".

Niet veel later na het bericht van Van der Plas, plaatst BBB een verklaring op X. "Boeren komen op voor hun gezin, hun bedrijf en het platteland. Dat vergelijken met een organisatie die samenwerkte met de nazi's is totaal onacceptabel. Het bagatelliseert de verschrikkingen van de oorlog en zet eerlijke zorgen weg als extremisme. De meeste boeren demonstreren uit wanhoop, niet uit haat. Het recht om te demonstreren is een belangrijk onderdeel van onze democratie. Door zulke vergelijkingen wordt het debat onnodig hard en verdeeld."

Fictie

AVROTROS geeft in een reactie aan dat de serie Woeste Grond een soap en verzonnen is. "Woeste Grond is een soap. Zoals het genre al aangeeft is dit fictie. Fictie betekent dat het verzonnen is. We begrijpen niet waarom we dit uit moeten leggen", aldus een woordvoerder van AVROTROS tegenover ANP.

ANP