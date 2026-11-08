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Vier aanhoudingen Rode Lijn-protest, waaronder bedreigen agent

Demonstratie

Vandaag, 18:27

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De politie heeft zondag vier mensen aangehouden tijdens de Rode Lijn-demonstratie in Amsterdam. Verder is het protest volgens de politie rustig en beheerst verlopen.

Een man werd aangehouden omdat hij op een bushokje stond en weigerde daar op vordering van de politie vanaf te komen. Een andere man werd aangehouden nadat hij met een masker op vervelend gedrag had vertoond tegenover een agent en vervolgens geen identiteitsbewijs toonde. Daarnaast zijn twee mensen aangehouden voor het stelen van een vlag. Toen de politie de vlag wilde terugnemen, werd een agent belemmerd in zijn werk en bedreigd.

Rood gekleed

Aan de demonstratie tegen de oorlog in Gaza deden volgens de organisatie ruim 200.000 mensen mee. De deelnemers liepen vanaf het Museumplein een ronde om het Vondelpark en kwamen gedurende de middag weer terug op het plein.

De demonstranten waren veelal in het rood gekleed en droegen Palestijnse vlaggen en protestborden. Vooraan in de stoet was een groot spandoek te zien met de tekst 'Geen geld voor genocide'. Tegen 17.00 uur arriveerde ook een groep met een namendoek met ruim 21.600 namen van Palestijnse kinderen die sinds 7 oktober 2023 zijn omgekomen door Israëlisch geweld in Gaza.

Door ANP

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