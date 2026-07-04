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Ruim 270 aanhoudingen om poging tot blokkade A12 door XR

Demonstratie

Vandaag, 18:32

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De politie heeft ruim 270 demonstranten aangehouden die probeerden de A12 bij Utrecht te blokkeren. 21 demonstranten die met voertuigen de snelweg blokkeerden, zitten nog vast, meldt de politie. De rest is naar huis gestuurd.

De gemeente Utrecht had de demonstratie op de Ring A12 verboden. De actievoerders konden terecht op het Domplein.

Op verschillende plekken rond de A12 deden actievoerders van Extinction Rebellion (XR) en Utrecht for Palestine (U4P) een poging de weg te betreden, maar een blokkade is niet gelukt. De politie was met meer dan driehonderd agenten aanwezig.

Mobiele Eenheid

Ter hoogte van Laagraven probeerden zo'n dertig demonstranten de vangrail over te stappen. Zij werden daarbij tegengehouden door de Mobiele Eenheid. Nadat de groep was gevraagd te vertrekken, zijn ze door agenten verwijderd. Daarna gingen de actievoerders in de berm zitten, omsingeld door de politie. Later zijn ze aangehouden en in arrestantenbussen afgevoerd.

Een andere groep demonstranten bevond zich op de middenberm van de N408, die aansluit op de A12. Zij liepen richting de snelweg, maar werden tegengehouden door een aantal trekkers. De bestuurders daarvan waren naar eigen zeggen boeren die de klimaatdemonstratie wilden verhinderen.

Ook blokkeerden meerdere voertuigen korte tijd de parallelrijbaan van de A12 bij de afslag Houten, meldt de politie. Drie voertuigen zijn in beslag genomen en de inzittenden zijn aangehouden.

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