Opnieuw Albert Heijn-filialen dichtgelijmd, winkels in Utrecht dicht

In Utrecht zijn woensdagochtend meerdere Albert Heijn filialen niet opengegaan omdat sloten zijn gesaboteerd. Inmiddels zijn de winkels weer open. Eerder deze maand gebeurde hetzelfde bij tientallen filialen van Albert Heijn rondom Amsterdam. Dat werd gedaan door demonstranten tegen de verkoop van Israëlische producten.

De sloten zijn onder meer gesaboteerd bij filialen aan de Voorstraat, Damstraat en Twijnstraat. Onbekenden zouden een stokje en lijm in het slot hebben gestopt. Ook een filiaal in Lunetten is gesloten, daar zou "AH complicit in genocide" op de muur zijn gekalkt, meldt RTV Utrecht. Bij het filiaal op de Damstraat hangt een briefje op de ruit, "wij zijn door omstandigheden gesloten", staat erop geschreven.

Albert Heijn bevestigt tegenover Hart van Nederland dat er 'enkele winkels in de regio Utrecht' dicht waren omdat de sloten waren dichtgelijmd. "De politie doet momenteel onderzoek", meldt een woordvoerder van de supermarktketen.

Bij een filiaal aan de Neude is ook geprobeerd het slot te saboteren, maar daar konden klanten via de fietsenstalling alsnog naar binnen.

Bij de eerdere sabotageacties bij de Albert Heijn-filialen rondom Amsterdam heeft de supermarktketen aangifte gedaan. Als verweer tegen de demonstranten gaf de supermarkt aan zich "bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving" te houden.