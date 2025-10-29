Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Opnieuw Albert Heijn-filialen dichtgelijmd, winkels in Utrecht dicht

Opnieuw Albert Heijn-filialen dichtgelijmd, winkels in Utrecht dicht

Demonstratie

Vandaag, 10:14 - Update: 1 uur geleden

Link gekopieerd

In Utrecht zijn woensdagochtend meerdere Albert Heijn filialen niet opengegaan omdat sloten zijn gesaboteerd. Inmiddels zijn de winkels weer open. Eerder deze maand gebeurde hetzelfde bij tientallen filialen van Albert Heijn rondom Amsterdam. Dat werd gedaan door demonstranten tegen de verkoop van Israëlische producten.

De sloten zijn onder meer gesaboteerd bij filialen aan de Voorstraat, Damstraat en Twijnstraat. Onbekenden zouden een stokje en lijm in het slot hebben gestopt. Ook een filiaal in Lunetten is gesloten, daar zou "AH complicit in genocide" op de muur zijn gekalkt, meldt RTV Utrecht. Bij het filiaal op de Damstraat hangt een briefje op de ruit, "wij zijn door omstandigheden gesloten", staat erop geschreven.

Politie

Albert Heijn bevestigt tegenover Hart van Nederland dat er 'enkele winkels in de regio Utrecht' dicht waren omdat de sloten waren dichtgelijmd. "De politie doet momenteel onderzoek", meldt een woordvoerder van de supermarktketen.

Consumenten die geen klantenkaart willen gebruiken, betalen fors meer voor hun boodschappen. In onderstaande video zie je dat supermarkten steeds vaker alleen kortingen aan klanten geven met een loyaliteitskaart of app:

'Boodschappen doen met klantenkaart scheelt honderden euro’s'
1:02

'Boodschappen doen met klantenkaart scheelt honderden euro’s'

Fietsenstalling

Bij een filiaal aan de Neude is ook geprobeerd het slot te saboteren, maar daar konden klanten via de fietsenstalling alsnog naar binnen.

Bij de eerdere sabotageacties bij de Albert Heijn-filialen rondom Amsterdam heeft de supermarktketen aangifte gedaan. Als verweer tegen de demonstranten gaf de supermarkt aan zich "bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving" te houden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Tientallen Albert Heijn-winkels dichtgelijmd, supermarktketen doet aangifte
Tientallen Albert Heijn-winkels dichtgelijmd, supermarktketen doet aangifte

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.