Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Tientallen Albert Heijn-winkels dichtgelijmd, supermarktketen doet aangifte

Tientallen Albert Heijn-winkels dichtgelijmd, supermarktketen doet aangifte

Demonstratie

Vandaag, 12:52

Link gekopieerd

Albert Heijn gaat aangifte doen van het dichtlijmen van de sloten van ongeveer veertig supermarkten in de regio Amsterdam. Demonstranten deden dat in de nacht van zondag op maandag met de boodschap "stop de verkoop van Israëlische producten".

De winkels gingen daardoor later open, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool. Medewerkers werden kort opgevangen door omliggende winkels.

"Wij houden ons bij de verkoop van producten te allen tijde aan de nationale en internationale wet- en regelgeving", laat Albert Heijn weten.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.