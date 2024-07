Tientallen demonstranten blokkeren A12 in Den Haag: 'We komen terug met meer'

Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion hebben dinsdagmiddag de A12 in Den Haag geblokkeerd. De demonstranten zouden de tunnelbak bij het Malieveld in zijn gelopen. De politie was snel aanwezig.

Extinction Rebellion heeft de afgelopen tijd vaker actiegevoerd op de A12. In september vorig jaar deden de klimaatactivisten dat meerdere dagen achter elkaar (zie bovenstaande video).

Rond het middaguur stonden auto's over de breedte van de snelweg stil, waardoor het verkeer volledig tot stilstand kwam.

Op de A12 roepen de activisten om "klimaatrechtvaardigheid". Ze worden gesteund door mensen met vlaggen aan de randen van de tunnelbak, ook is er applaus. "We komen terug met nog veel meer", klinkt het.

Voorproefje

De actie is "een voorproefje" op de aangekondigde grotere blokkade aanstaande zaterdagmiddag en een reactie op "meerdere ministers" die eerder op de dag op het bordes stonden en "de klimaat- en ecologische crisis bagatelliseren of zelfs ontkennen", aldus een woordvoerder van XR. Zaterdag organiseert de actiegroep een 'protestival' met onder meer sprekers en muziek op het Malieveld.

De actie maakt deel uit van de voortdurende protesten van Extinction Rebellion tegen klimaatverandering. Met deze verstorende acties hopen ze de urgentie van de klimaatcrisis duidelijk te maken en druk uit te oefenen op beleidsmakers en bedrijven.

Hart van Nederland/ANP