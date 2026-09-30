'Samen Leven'-poster relatief vaak besteld in plaatsen met opvanglocatie

Juist in steden en dorpen waar vluchtelingen worden opgevangen, bestellen inwoners relatief vaak een 'Samen Leven'-poster van VluchtelingenWerk. Inmiddels zijn meer dan 100.000 exemplaren aangevraagd. De posters hangen meestal achter ramen en deuren om solidariteit met vluchtelingen te tonen.

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Van de tien gemeenten waar de meeste posters zijn aangevraagd, hebben er zeven een opvanglocatie voor vluchtelingen. Volgens VluchtelingenWerk past dat bij eerder onderzoek van de organisatie. Daaruit zou blijken dat er juist meer draagvlak ontstaat als mensen in de buurt van een opvanglocatie wonen.

Meer aanvragen na onrust

VluchtelingenWerk ziet nog iets opvallends. Na maatschappelijke onrust rond de opvang van vluchtelingen liep het aantal aanvragen voor posters soms op. Dat gebeurde bijvoorbeeld na heftige demonstraties op plekken waar plannen waren voor een nieuw asielzoekerscentrum.

In de Noord-Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven waren in juli de Samen Leven-posters doelwit van bekladdingen:

0:30 Huizen van azc-voorstanders beklad met leuzen in Engelen

De actie begon in maart en inmiddels zijn uit alle 342 gemeenten aanvragen binnengekomen. Zwolle gaat naar verhouding aan kop. Daar vroeg één op de 32 huishoudens een poster aan.

Veel posters in het noorden

Ook regionaal zijn er verschillen. Een op de vijf posters hangt volgens VluchtelingenWerk in Friesland, Groningen of Drenthe. In steden worden naar verhouding vaker posters besteld dan daarbuiten.

Van ruim 91.000 aanvragen is via de postcode bekend waar ze vandaan komen. De overige aanvragen zijn voor een digitale versie van de poster. De campagne gaat voorlopig door.