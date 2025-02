Uniek protest tegen wolvenbeleid met levende dieren in Arnhem

Bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem hebben zo'n honderd mensen gedemonstreerd tegen het wolvenbeleid. De Provinciale Staten van Gelderland hielden later op de middag op verzoek van BBB en SGP een spoeddebat over de wolf. Onder meer boerenactiegroepen en andere tegenstanders van de wolf waren betrokken bij het protest.

De demonstranten hadden onder meer trekkers op het plein voor het provinciehuis geparkeerd. Ook waren er levende schapen meegenomen en werden op een scherm expliciete beelden getoond van gewonde of dode vee- en huisdieren die door een wolf zouden zijn aangevallen. Aan een van de trekkers bungelde een toegetakelde pop van een wolf met een touw om zijn nek.

De organisatoren van het protest willen dat de wolf veel strenger wordt aangepakt in Nederland. De actiegroep Wolven Weg bood verantwoordelijk gedeputeerde Harold Zoet (BBB) een manifest aan met een oproep het Gelderse wolvenbeleid drastisch aan te scherpen. "Dit zijn geen incidenten meer, het is een patroon", zei een woordvoerster over wolvenaanvallen op veedieren. "We eisen dat de provincie moed toont, veiligheid mag niet ondergeschikt zijn aan het belang van de wolf."

Meer doen

Het Gelderse provinciebestuur moet onderzoeken hoe het meer kan doen om incidenten met wolven te voorkomen. Ook moet het college onderzoeken of het mogelijk is wolven die onnatuurlijk gedrag vertonen te zenderen. Een voorstel (motie) van de SP dat het college van Gedeputeerde Staten daartoe oproept, werd met een ruime meerderheid (43-7) aangenomen door Provinciale Staten.

Het spoeddebat werd aangevraagd door BBB en SGP. Een motie onder leiding van de twee coalitiepartijen die het provinciebestuur aanstuurt de effectiviteit van wolfwerende rasters te onderzoeken, kreeg ook een meerderheid (31-19) achter zich.

Naast BBB en SGP schaarden ook de VVD, CDA en JA21 zich achter de motie. Daarin wordt het Gelderse college ook opgeroepen in te zetten op de oprichting van een team van specialisten die burgemeesters kunnen ondersteunen bij een calamiteit met een wolf. Ook het afschieten van de wolf moet in dat soort scenario's op tafel liggen.

ANP