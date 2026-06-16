Veiligheidsrisicogebied in Vriezenveen om nieuwe asieldemonstratie

De gemeente Twenterand, waar Vriezenveen onder valt, heeft het gebied rondom het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dinsdag is er een nieuwe demonstratie aangekondigd tegen de opvang van asielzoekers in huurwoningen in de plaats. Bij de vorige demonstratie een week geleden liep het uit de hand en moest de ME eraan te pas komen.

Volgens de politie zouden er mensen deze dinsdag zijn die de openbare orde willen verstoren. De gemeente vreest ook voor de aanwezigheid van zwaar vuurwerk.

ME

De anti-asieldemonstratie liep vorige week dinsdag 9 juni uit de hand. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Demonstranten hadden een spandoek met 'asielstop' en droegen Nederlandse vlaggen. Ook was er een prinsenvlag te zien. Die werd vroeger onder meer door de nazistische NSB gebruikt.

Na het ingrijpen van de ME liepen groepjes demonstranten door de buurt. Ook reden er meerdere toeterende auto's rond en werd er her en der vuurwerk afgestoken.

Bekijk in bovenstaande video hoe de ME moest ingrijpen bij de demonstratie vorige week.