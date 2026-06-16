OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Veiligheidsrisicogebied in Vriezenveen om nieuwe asieldemonstratie

Demonstratie

Vandaag, 11:53

Link gekopieerd

De gemeente Twenterand, waar Vriezenveen onder valt, heeft het gebied rondom het gemeentehuis aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dinsdag is er een nieuwe demonstratie aangekondigd tegen de opvang van asielzoekers in huurwoningen in de plaats. Bij de vorige demonstratie een week geleden liep het uit de hand en moest de ME eraan te pas komen.

Volgens de politie zouden er mensen deze dinsdag zijn die de openbare orde willen verstoren. De gemeente vreest ook voor de aanwezigheid van zwaar vuurwerk.

ME

De anti-asieldemonstratie liep vorige week dinsdag 9 juni uit de hand. Tussen de 100 en 150 mensen protesteerden tegen het opvangen van asielzoekersgezinnen in huurwoningen. Demonstranten hadden een spandoek met 'asielstop' en droegen Nederlandse vlaggen. Ook was er een prinsenvlag te zien. Die werd vroeger onder meer door de nazistische NSB gebruikt.

Na het ingrijpen van de ME liepen groepjes demonstranten door de buurt. Ook reden er meerdere toeterende auto's rond en werd er her en der vuurwerk afgestoken.

Bekijk in bovenstaande video hoe de ME moest ingrijpen bij de demonstratie vorige week.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.