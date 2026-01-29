Omstreden voorganger Tom de Wal claimt overwinning: 'Arrestatie onterecht'

De omstreden evangelist Tom de Wal heeft een brief van de politie online gezet. Daarin staat dat de zaak rond zijn arrestatie op 9 januari in Tilburg is beëindigd, na overleg met het Openbaar Ministerie. De Wal krijgt ook geen boete.

Bij de foto schrijft De Wal in jubelende bewoordingen: "OVERWINNING: Het Openbaar Ministerie heeft beoordeeld dat de dienst in Tilburg GEEN evenement was en dat ik ONTERECHT ben gearresteerd."

Op die bewuste vrijdag werd de evangelist aangehouden omdat hij toch een dienst hield die door de gemeente was verboden. De gemeente zag de bijeenkomst als een evenement, waarvoor geen vergunning was verleend. Toen De Wal toch doorging, kwam de politie de kerk binnen. De aanwezigen werden naar buiten gestuurd.

Daar werd De Wal, midden in een interview met Omroep Brabant, aangehouden en meegenomen. Volgens de politie was die aanhouding bedoeld om te voorkomen dat De Wal steeds weer de bijeenkomst voort zou gaan zetten. Diezelfde avond kwam hij weer op vrije voeten.

'Bijzonder moeilijk'

Volgens de voorganger blijkt uit de brief dat zijn dienst wél een godsdienstige bijeenkomst was en dat de politie hem daarom nooit had mogen arresteren. Ook had de dienst volgens hem niet stilgelegd mogen worden. De Wal meldt dat er nog een bestuursrechtelijke procedure loopt tegen de gemeente Tilburg. "De uitspraak van het Openbaar Ministerie maakt het voor de gemeente echter bijzonder moeilijk om vol te houden dat er sprake was van een evenement."

De politie is door Hart van Nederland om een reactie gevraagd op het bericht van De Wal. Die bevestigen het bestaan van de brief. Er is door de politie, na afstemming met het OM inzake de vervolging, beoordeeld dat de bijeenkomst niet aangemerkt kan worden als evenement. Dat betekent dat de zaak tegen de 32-jarige man uit de gemeente Altena is beëindigd en dat hij geen boete krijgt opgelegd. "Wij hebben dit aan hem laten weten."