Kermisexploitanten Purmerend protesteren tegen vervroegde sluiting

Exploitanten van de voorjaarskermis in Purmerend zijn uit protest later dichtgegaan dan de 21.00 uur die door de gemeente was opgelegd. Burgemeester Ellen van Selm vervroegde zaterdag de sluitingstijd van middernacht naar 21.00 uur, na een grote vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond. "Met deze rigoureuze beslissing geeft de gemeente Purmerend een compleet verkeerd signaal af, waarbij niet de raddraaiers en onverlaten van de ongeregeldheden gisteravond worden aangepakt, maar de kermisondernemers en het goedwillende publiek worden gedupeerd", zegt een woordvoerder van de kermisbond BOVAK.

'Een strop'

Hij verwacht dat de attracties rond 21.30 uur dicht zullen zijn. "Maar we wilden wel een statement maken." Hij spreekt van "een strop", omdat de meeste kermisondernemers een groot deel van hun omzet juist binnenhalen op de late zaterdagavond. Ze vinden het oneerlijk dat ze hun attracties al vroeg moeten sluiten, terwijl de omliggende cafés en snackbars wel tot laat mogen openblijven.