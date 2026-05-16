Kermis Purmerend leeggeveegd door politie na vechtpartij in centrum

Vandaag, 10:33

De politie heeft vrijdagavond ingegrepen bij een grote vechtpartij op de kermis in Purmerend. Daarbij ontstond flinke onrust toen tientallen jongeren zich tegen agenten keerden. Volgens de politie werd er onder meer met vuurwerk en stenen gegooid.

Rond 21.15 uur kregen agenten een melding van een vechtpartij tussen meerdere jongeren op het kermisterrein. De politie dreef de groep uiteen met geweld. "Dit zorgde ervoor dat tientallen jongeren eropaf kwamen rennen", meldt de politie. Op dat moment was het nog druk met ander kermispubliek.

Jongeren uit centrum gedreven

De situatie liep daarna verder op. Meerdere politie-eenheden kwamen naar het centrum van Purmerend om de rust terug te krijgen. Uiteindelijk werden de jongeren uit het gebied verdreven en is het kermisterrein ontruimd.

De kermis sloot uiteindelijk rond 23.30 uur eerder dan gepland. Volgens de politie kon de veiligheid van bezoekers niet langer worden gegarandeerd. Enkele mensen raakten lichtgewond. Het is niet bekend of het om agenten of jongeren gaat. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Maatregelen

Burgemeester Ellen van Selm heeft maatregelen genomen voor de rest van het weekend. Rondom het terrein heeft ze een veiligheidsrisicogebied afgekondigd tot en met maandag 02.00 uur. De politie mag dan preventief fouilleren. Zaterdag en zondag sluit de kermis om 21.00 uur in plaats van middernacht.

Van Selm noemt de escalatie onacceptabel met grote impact op bezoekers, ondernemers en medewerkers. De maatregelen zijn volgens haar "stevig, maar noodzakelijk om de veiligheid van inwoners en bezoekers te waarborgen"

Getuigenoproep

De politie doet zaterdag onderzoek naar het incident en is naarstig op zoek naar getuigen en mensen die delen van het tafereel hebben gefilmd. Mensen die meer weten kunnen via 0800 6070 contact opnemen. Anoniem mag ook, dat kan via 0800-7000.

Door Redactie Hart van Nederland

