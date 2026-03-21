Demonstratie tegen racisme groeit flink: duizenden naar Museumplein

Vandaag, 15:39 - Update: 3 uur geleden

De demonstratie tegen racisme en fascisme in Amsterdam leek zaterdagmiddag qua opkomst iets tegen te vallen. Op de Dam stonden slechts honderden mensen, een stuk minder dan de ruim tienduizend van vorig jaar. Maar tijdens de mars door de stad groeide de groep snel.

Rond 15.00 uur vertrokken de demonstranten richting het Museumplein. Onderweg sloten veel mensen zich aan. Iets na 16.00 uur kwamen duizenden mensen aan. Op het Museumplein volgt een podiumprogramma.

Leuzen en boodschap

De betogers riepen leuzen als "Geen mens is illegaal" en "Nazi scum off our streets". Ook waren borden te zien met "Zwijgen = instemmen" en "Maak racisme weer fout".

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International, sprak op de Dam. "Gure winden waaien ook in ons land. We horen vaker racistische geluiden in politiek en media. De geschiedenis heeft ons geleerd wat de gruwelijke gevolgen kunnen zijn", zei ze. "De strijd is niet over. Wanneer ze ons proberen te marginaliseren, we rise. Wanneer ze genocide ontkennen, we rise."

