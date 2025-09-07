Terug

Meeste Nederlanders na arrestatie bij protest Londen weer vrij, nog twee vast

Demonstratie

Vandaag, 09:52

De meeste Nederlandse demonstranten die zaterdag werden aangehouden tijdens een protest van pro-Palestijnse activisten in Londen, waren zondagochtend weer op vrije voeten. Volgens een woordvoerder van actiegroep Extinction Rebellion (XR), die in contact staat met de activisten, heeft de politie vijf van de zeven Nederlanders inmiddels laten gaan.

De demonstratie voor het Britse parlement was een steunbetuiging aan Palestine Action. Het parlement heeft die actiegroep in de zomer aangemerkt als terroristische organisatie. Daartoe besloten de parlementariërs nadat activisten een luchtmachtbasis waren binnengedrongen en daar twee vliegtuigen met rode verf hadden bespoten, wat volgens het leger tot grote schade leidde.

"Ik ben tegen genocide, ik steun Palestine Action", vatte een spandoek de boodschap van de betogers samen. De politie maakte een einde aan de betoging en arresteerde zeker 425 mensen.

Of de betogers verder worden vervolgd, is nog onbekend.

