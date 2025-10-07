Terug

Actievoerders bezetten gevaarlijk labgebouw Radboud Universiteit: 'Levensgevaarlijk'

Demonstratie

Vandaag, 17:31

Bij de bezetting van een gebouw van de Radboud Universiteit in Nijmegen is een gevaarlijke situatie ontstaan. Ongeveer tien actievoerders hebben een pand aan de Heyendaalseweg ingenomen, waar zich supergeleidende magneten en koelgassen bevinden.

"De situatie is levensgevaarlijk en brengt de veiligheid van de actievoerders ernstig in gevaar," waarschuwt de universiteit. Het risico geldt uitsluitend voor personen die zich binnen het gebouw bevinden.

De autoriteiten melden dat er "levensgevaarlijke stoffen in de betreffende ruimte" vrij kunnen komen en dat de demonstratie beëindigd moet worden.

'Dringend beroep'

"De grens is bereikt", zegt burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. "Wij zijn genoodzaakt een einde te maken aan deze situatie. Het is geen demonstratie meer als er bewust een gevaarlijke situatie veroorzaakt wordt waarbij de bezetters hun leven in gevaar brengen. Hulpdiensten zijn hiervoor grootschalig opgeschaald waardoor hun inzet elders in de maatschappij niet mogelijk is. Dat accepteer ik niet. Ik doe een dringend beroep op de bezetters om deze actie vreedzaam te beëindigen."

De actievoerders die het Goudsmitpaviljoen hebben bezet, eisen dat de Radboud Universiteit alle samenwerking met Israël beëindigt.

ANP

