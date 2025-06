'Geen impact staking bij distributiecentra op bevoorrading Albert Heijn'

De staking door uitzendkrachten bij twee distributiecentra van Albert Heijn heeft geen impact op de bevoorrading van winkels en de onlinebestellingen. Dat meldt een woordvoerster van het supermarktconcern. Volgens haar loopt alles normaal.

De uitzendkrachten voeren actie bij distributiecentra in Geldermalsen en Pijnacker. FNV kondigde de acties dinsdag aan omdat ze een goede eigen cao willen. De vakbond eist dat uitzendkrachten minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als vaste medewerkers bij hun opdrachtgever. Als dat niet mogelijk is, moet er een duidelijke compensatie komen.

Eerder sloten de werkgeversorganisaties ABU en NBBU in de uitzendbranche wel een nieuwe cao met de kleinere vakbond LBV, tot woede van FNV en andere bonden die deze overeenkomst volstrekt ontoereikend vonden. Albert Heijn benadrukte dinsdag al geen partij te zijn in het conflict tussen bonden en uitzendbureaus over de ABU-cao.

