Koranverbranding Pegida door gemeente Assen verboden, veiligheid in het geding

De gemeente Assen heeft een actie van de groepering Pegida verboden. Voorman Edwin Wagensveld wilde een koran verbranden voor de rechtbank in het centrum van de Drentse hoofdstad. "Op basis van nieuwe informatie van de politie kan niet worden ingestaan voor de veiligheid rond de demonstratie", meldt de gemeente.

De demonstratie zou zondagmiddag plaatsvinden. De organisator van de actie is op de hoogte gesteld, aldus Assen. De gemeente roept mensen op niet alsnog naar Assen te komen.

In september hadden demonstranten ook al een koranverbranding aangekondigd in Hoofddorp, maar die liep ernstig uit de hand:

0:49 Stenen en vuurwerk gegooid naar koran verbrandende demonstranten tegen azc Hoofddorp

Twee aanhoudingen

RTV Drenthe meldt dat het zondagmiddag onrustig is in de binnenstad van Assen. Volgens het regionale medium zijn er vele tientallen mensen op de been op de plek waar de Pegida-actie zou worden gehouden en wordt er vuurwerk afgestoken en met eieren gegooid naar de rechtbank.

Een woordvoerder van de politie zegt alleen dat er twee mensen zijn aangehouden. Eén iemand is opgepakt vanwege "het overtreden van een gebiedsverbod". Wie dit is, weet hij niet. Waarvoor de tweede persoon is aangehouden, weet hij ook niet. Hij bevestigt dat er met vuurwerk en eieren wordt gegooid, maar naar wie of wat weet hij niet. Ook weet hij niet hoeveel mensen er in het centrum zijn. Of het om steunbetuigingen aan Wagensveld gaat of juist niet, is ook onduidelijk.

Ook een woordvoerster van de gemeente Assen weet nog niets te vertellen over wat zich in het centrum afspeelt.