Gele busjes op Malieveld: historische staking Wegenwacht om werkdruk en cao

Zeven dagen achter elkaar werken, een slechte balans tussen werk en privé en te weinig compensatie. Voor honderden medewerkers van de ANWB is de maat vol. Maandag hebben zij twaalf uur lang het werk neergelegd en demonstreren ze op het Malieveld in Den Haag. Automobilisten met pech merken vooralsnog weinig van de staking. Volgens de ANWB zijn de wachttijden niet opgelopen.

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De staking begon maandagochtend om 09.00 uur. Volgens vakbond FNV zijn ongeveer 250 medewerkers naar het Malieveld gekomen. De welbekende gele busjes staan voor een dag niet langs de weg, maar op het Malieveld. Eerdere werkonderbrekingen van één en twee uur leverden volgens de vakbonden onvoldoende resultaat op.

Dertien keer per jaar een zevendaagse werkweek

De onvrede onder medewerkers draait vooral om de zware roosters en de vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe cao. Volgens de werknemers moeten fulltimers dertien keer per jaar zeven dagen achter elkaar werken om gaten in de planning op te vullen. Ook willen ze een betere beloning voor hun onregelmatige diensten. FNV eist een loonsverhoging van 6 procent, CNV wil 5,2 procent per oktober dit jaar en nog eens 2,3 procent een jaar later.

De ANWB stapte vorige week naar de rechter om te voorkomen dat automobilisten in gevaarlijke situaties zonder hulp komen te zitten. De rechter bepaalde toen dat minimaal 12,5 procent van de Wegenwacht en 85 procent van de alarmcentrale aan het werk moet blijven. Bij noodsituaties kunnen stakers hun werk hervatten.

'Klanten hebben weinig gemerkt van de staking'

ANWB-woordvoerder Jasmijn Dielesen betreurt dat er gestaakt wordt, maar respecteert het stakingsrecht van de medewerkers. "Wij hopen dat we snel weer aan tafel kunnen zitten met de medewerkers en de vakbonden." Ook is de ANWB blij dat haar klanten weinig tot niets hebben gemerkt van de staking.