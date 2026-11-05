ANWB naar rechter om aangekondigde staking Wegenwacht te stoppen

De ANWB stapt vrijdag naar de rechter om een aangekondigde staking bij onder meer de Wegenwacht tegen te houden. De verkeersorganisatie vreest dat automobilisten met pech maandag langs de weg komen te staan zonder geholpen te worden. Vakbonden FNV en CNV hebben een werkonderbreking van twaalf uur aangekondigd.

De vakbonden voeren al langer actie voor een betere cao voor ANWB-medewerkers. Tot nu toe merkten leden van de verkeersorganisatie daar volgens een woordvoerster weinig van. Maar de staking van maandag kan volgens de ANWB wel grote gevolgen hebben voor automobilisten.

Minimale bezetting geëist

De ANWB wil daarom via een kort geding in Utrecht afdwingen dat de vakbonden tijdens de staking zorgen voor een minimale bezetting. Ook moeten medewerkers volgens de verkeersorganisatie bij calamiteiten weer aan het werk kunnen gaan.

De ANWB zegt niet tegen het stakingsrecht te zijn. "Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze leden", aldus de woordvoerster. De actievoerders willen maandag ook samenkomen op het Malieveld in Den Haag. FNV en CNV waren woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.