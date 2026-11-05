OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

ANWB naar rechter om aangekondigde staking Wegenwacht te stoppen

Werk

Vandaag, 08:12

Link gekopieerd

De ANWB stapt vrijdag naar de rechter om een aangekondigde staking bij onder meer de Wegenwacht tegen te houden. De verkeersorganisatie vreest dat automobilisten met pech maandag langs de weg komen te staan zonder geholpen te worden. Vakbonden FNV en CNV hebben een werkonderbreking van twaalf uur aangekondigd.

De vakbonden voeren al langer actie voor een betere cao voor ANWB-medewerkers. Tot nu toe merkten leden van de verkeersorganisatie daar volgens een woordvoerster weinig van. Maar de staking van maandag kan volgens de ANWB wel grote gevolgen hebben voor automobilisten.

Minimale bezetting geëist

De ANWB wil daarom via een kort geding in Utrecht afdwingen dat de vakbonden tijdens de staking zorgen voor een minimale bezetting. Ook moeten medewerkers volgens de verkeersorganisatie bij calamiteiten weer aan het werk kunnen gaan.

De ANWB zegt niet tegen het stakingsrecht te zijn. "Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid naar onze leden", aldus de woordvoerster. De actievoerders willen maandag ook samenkomen op het Malieveld in Den Haag. FNV en CNV waren woensdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Door ANP

Lees ook

ANWB Alarmcentrale ziet forse toename van medische hulpvragen en pechmeldingen
Reizen
ANWB Alarmcentrale ziet forse toename van medische hulpvragen en pechmeldingen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.