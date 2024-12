Demonstranten roepen op tot vrede: 'Rijken willen oorlog voeren, ten koste van mensenlevens'

Op de Dam in Amsterdam kwamen zondag activisten bijeen voor een 'vredesdemonstratie'. De demonstranten willen dat er zo spoedig mogelijk vrede komt en dat Nederland geen wapens meer gaat leveren. "Het is de enige oplossing die we menen te hebben."

De actievoerders verzamelden zondagochtend op de Dam en liepen 's middags naar het Museumplein. Eerst waren de plannen dat de Britse complotdenker David Icke via een groot scherm een groep demonstranten toe zou spreken op de Dam. Maar dat ging niet door, omdat de gemeente Amsterdam dit niet wilde. Volgens burgemeester Femke Halsema was de kans op wanordelijkheden dan te groot.

Opstaan en ertegenin gaan

"Ik ben hier omdat ik het vreselijk vind dat de enigste oplossing die wij menen te hebben het sturen van wapens is", vertelt een vrouw. "Dat vind ik verschrikkelijk. Er zijn al ongeveer een miljoen jongens en meiden gesneuveld. Dat vind ik vreselijk. En ik denk alleen maar: meer wapens sturen is niet de oplossing." Wat moeten we dan doen? "Praten. Op zoek naar een diplomatieke oplossing."

Mensen zijn ontevreden over de manier waarop onze overheid omgaat met oorlog. "Die oorloghitsigen die wij als regering hebben, die moeten weg", zegt iemand. "Je hoort niemand over vrede. Je hoort alleen maar 'bommen kopen', 'dienstplicht aanschaffen' en 'voorbereiding op de oorlog'." Mensen vermoeden ook dat machthebbers helemaal geen vrede willen. "Een groep rijken wil oorlog voeren en wapens verkopen, ten koste van mensenlevens. We moeten opstaan en ertegenin gaan."

