Faber wil niet dat complotdenker Icke land in komt, rechter houdt inreisverbod in stand

De Britse complotdenker David Icke mag opnieuw het Schengengebied niet in. In 2022 werd een inreisverbod voor Icke ingesteld door het kabinet, zo is te zien in bovenstaande video. Asielminister Faber houdt vast aan dat verbod, meldt het AD. De rechtbank in Den Haag heeft het inreisverbod deze week bevestigd.

Volgens Faber vormen de uitlatingen van Icke een bedreiging voor de openbare orde. De rechtbank wees Icke’s verzoek om tijdelijk toegang tot Nederland te krijgen af. De rechter deed deze uitspraak vlak voor kerst, zodat er nog duidelijkheid was voor de feestdagen.

Het inreisverbod voor Icke werd in 2022 ingesteld toen hij zou spreken op een demonstratie in Amsterdam. De Nederlandse overheid vreesde dat zijn aanwezigheid tot spanningen en mogelijk geweld zou leiden. Het verbod geldt voor het gehele Schengengebied, waardoor Icke in geen enkel land binnen deze zone welkom is. Volgens het AD zien critici deze maatregel als verregaand en in strijd met de vrijheid van meningsuiting, maar de overheid beschouwt het als noodzakelijk voor de openbare veiligheid.

Complottheorieën

Icke staat al jarenlang bekend om zijn controversiële uitspraken en complottheorieën. Zo verspreidt Icke de theorie dat de wereld wordt geregeerd door een schaduwelite van buitenaardse reptielachtige wezens. Tijdens de coronapandemie beweerde hij dat het virus een verzinsel was om controle over mensen te krijgen. Daarnaast is hij in joodse kringen omstreden vanwege het verspreiden van antisemitische ideeën, verpakt in complottheorieën. Organisaties zoals het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) hebben zijn ideeën veroordeeld.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Kritische stemmen onderdrukken

In februari dient een hoger beroep waarin Icke probeert het inreisverbod definitief van tafel te krijgen. Volgens jurist Jeroen Pols, die Icke vertegenwoordigt, is de maatregel disproportioneel en ondermijnt het de rechtsstaat. Pols stelt dat de overheid door dit verbod kritische stemmen wil onderdrukken, tegen de geest van de wet in. "De minister leest dus bevoegdheden in de wet die er niet zijn. Dat deden de Nederlandse nationaalsocialistische rechters in de jaren 30 en 40 precies zo, wetsartikelen oprekken en breken naar het vooraf bepaalde doel", schrijft Pols op X.

Volgens het AD beargumenteerde de landsadvocaat tijdens de zitting dat "anti-overheidsextremisme daadwerkelijk leidt tot arrestaties en vervolgingen voor terroristische misdrijven", en dat Icke hiervan als aanjager wordt gezien. "De minister acht het daarom verstandig om Icke voorlopig niet binnen te laten", schrijf de krant, vanwege "'de houding van Icke en de situatie in Nederland zoals beschreven door de NCTV en AIVD ten aanzien van anti-overheidsextremisme’, aldus de landsadvocaat."