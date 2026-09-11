Amsterdamse wijkagent doet aangifte tegen Faber: 'Grens overschreden'

Een wijkagent uit Amsterdam heeft aangifte van smaad en laster gedaan tegen Marjolein Faber. Aanleiding zijn uitspraken die het PVV-Kamerlid woensdag tijdens een debat over haar deed. Volgens Faber zou de agent, die van Marokkaanse afkomst is, niet neutraal zijn. Tijdens het debat verwees zij naar verschillende berichten van de wijkagent op sociale media die dat volgens haar zouden aantonen. "Waar ligt haar loyaliteit?", vroeg Faber zich af.

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"Kritiek op mijn politiewerk mag, maar wanneer mijn afkomst wordt gebruikt om mijn loyaliteit en integriteit publiekelijk in twijfel te trekken, wordt voor mij een grens overschreden", aldus de wijkagent op Instagram. "Ik ben een trotse Nederlandse politieagent van Marokkaanse afkomst. Al meer dan twintig jaar zet ik mij naar eer en geweten in voor onze samenleving. Mijn achtergrond en mijn uniform staan niet tegenover elkaar. Beide maken deel uit van wie ik ben."

Faber gebruikte in het debat de volledige naam van de politiemedewerker, "terwijl ik mij daar niet kon verdedigen". De wijkagent wijst erop dat in hetzelfde debat door Ingrid Coenradie (JA21) aandacht werd gevraagd voor het beschermen van politiemensen tegen doxxing en persoonlijke bedreigingen.

'Ongepast'

"Kamerleden moeten vrijuit kunnen spreken, maar die vrijheid brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee voor de gevolgen die woorden kunnen hebben voor mensen buiten de Kamer." De wijkagent vraagt Kamervoorzitter Thom van Campen om "te kijken naar de manier waarop politiemedewerkers in debatten worden benoemd en hoe zij beter kunnen worden beschermd".

De politie Amsterdam laat weten de uitspraken van Faber ongepast te vinden. "Onze collega is als wijkagent en boegbeeld voor kwetsbare jongeren van grote betekenis voor velen én voor ons."

'Not done'

Politievakbond ACP sluit zich daarbij aan. "Stevig debat over de politie? Absoluut", schrijft de bond op X. "Een collega bij naam noemen en daarmee het risico op doxing vergroten? Nee. Het noemen van namen van collega's is wat ons betreft 'not done'."