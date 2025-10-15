Terug

Bouwmarkt Hornbach haalt reclameposters weg na klacht over vloek

Vandaag, 18:44 - Update: 1 uur geleden

Bouwmarktketen Hornbach heeft reclameposters weggehaald na klachten over het woordgebruik. Op die posters stond een vloek: ‘Verdomme, wie heeft de hoofdkraan dichtgedraaid?’ Volgens het AD viel dat verkeerd bij veel mensen. Hornbach heeft nu alle posters, die in bushokjes hingen, verwijderd.

Binnen de SGP-fractie in het Utrechtse Montfoort zorgde de reclame ook voor de nodige ophef. Een vloek zoals 'verdomme' hoort volgens de partij niet thuis in het straatbeeld. Volgens het AD kwam de Bond tegen Vloeken ook verhaal halen, zij vonden dat de reclamecampagne een verkeerd beeld geeft aan kinderen.

Fenna Zwerver, de woordvoerder van Hornbach, zegt tegen Hart van Nederland dat het is nooit hun bedoeling is geweest om iemand te kwetsen met hun uitingen. De achterliggende gedachte achter de campagne is met een knipoog laten zien dat klussen niet zonder tegenslag komt. "Soms sluipt er een krachtterm in wanneer mensen gefrustreerd zijn over een situatie”, legt de woordvoerder uit.

Maar Hornbach heeft het dus toch aangepast. Nu zijn er posters te zien in bushokjes met de slogan 'Eh.. wordt het nog lichter als het droog is?'

