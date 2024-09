PVV-minister pleit voor méér geld ontwikkelingssamenwerking

PVV-minister Klever (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp) heeft bij de begrotingsonderhandelingen geprobeerd een bezuiniging op ontwikkelingshulp tegen te houden. Klever wilde meer geld voor het ontwikkelingsbudget, maar dat is niet gelukt. Dat melden Haagse bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Het pleidooi is opvallend, want de PVV wil al jaren de budgetten fors verlagen.

Komende jaren zou het budget in totaal met zo'n twee miljard euro omhoog gaan, maar dat gaat niet door. Klever legt zich daar niet bij neer en wil in het voorjaar de discussie opnieuw aangaan.

Een meerderheid van de Nederlanders wil minder geld besteden aan ontwikkelingshulp. Zo is te zien in bovenstaande video.

ANP