Amsterdam 'opvallende uitzondering': homoacceptatie onder jongeren gedaald

Slechts 43 procent van de Amsterdamse jongeren geeft aan homoseksualiteit 'normaal' te vinden. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). In Amsterdam is homoacceptatie onder jongeren flink gedaald ten opzichte van 2 jaar geleden, terwijl het in de rest van Nederland sinds 2009 juist toeneemt.

De UvA onderzocht de opvattingen van Nederlandse jongeren over lhbtiq+-personen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van demissionair staatssecretaris Mariëlle Paul (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

In bovenstaand fragment uit Nieuws van de Dag wordt de afnemende homoacceptatie door Amsterdamse jongeren besproken door opiniemaker Lale Gül. Volgens haar komt dit mogelijk door de invloed van de islamitische gemeenschap op de jongeren.

Uit de resultaten blijkt dat jongeren doorgaans positieve opvattingen hebben over homoseksualiteit. Een eerder onderzoek laat zien dat de acceptatie sinds 2009 is gestegen. In Amsterdam is de homoacceptatie onder jongeren juist flink gedaald. Hiervoor is er gekeken naar resultaten van Gezondheidsmonitor uit 2023, waaruit bleek dat 43 procent homoseksualiteit normaal vindt. 2 jaar eerder was dat nog 63 procent van de Amsterdamse jongeren.

Uitzondering

In zeven van de 25 GGD-regio's zijn jongeren gevraagd naar hun mening over homoseksualiteit. In drie regio's, waaronder Amsterdam, is een overwegend negatieve houding te zien. Volgens Paul bieden de resultaten van dalende homoacceptatie in sommige regio's onvoldoende basis om te spreken van een landelijke trend. Daarnaast is het dus maar in een deel van de GGD-regio's onderzocht.

De onderzoekers noemen Amsterdam, en de twee andere regio's, een opvallende uitzondering. "Deze uitkomsten wijken af van het overwegend positieve beeld dat uit andere representatieve studies naar voren komt en vragen om nadere duiding."

Ouders, vrienden en klasgenoten zijn belangrijke factoren die de mening van jongeren over homoseksualiteit beïnvloeden.