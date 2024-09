LIVE | Spanning in Den Haag tijdens belangrijkste politieke debat van het jaar

De dag na Prinsjesdag is het tijd voor de Algemene Politieke Beschouwingen. In dit grote debat over de troonrede en miljoenennota, dat vaak gezien wordt als het belangrijkste politieke debat van het jaar, moet blijken in hoeverre de coalitie eenheid weet te houden.

Via bovenstaande video kun je het debat, dat naar verwachting tot woensdagavond laat duurt, volgen.