Terugkijken: de balkonscène met de koninklijke familie

Het koningspaar en de prinsessen Amalia en Alexia keren na de Troonrede terug op Paleis Noordeinde, waar zij traditiegetrouw vanaf het balkon zwaaien naar het publiek.

De balkonscene zie je bovenaan dit artikel. Vlak daarvoor las Koning Willem-Alexander de Troonrede voor. Hij stipte daarin de groeiende onvrede in de samenleving aan en erkende de oplopende onzekerheid over basisvoorzieningen. Maar hij had het ook over de successen van ons land, bijvoorbeeld in de afgelopen sportzomer.