Gemeente Enschede stopt met organisatie aftrap VN-campagne na ophef over PVV'ers

De gemeente Enschede trekt zich terug uit de organisatie van de landelijke start van de jaarlijkse VN-campagne voor vrouwenrechten in de Overijsselse plaats. De gemeente meldt "onvoldoende basis" te zien om nog "een goede bijeenkomst te organiseren" met de VN-organisatie UN Women na de "situatie zoals die afgelopen week is ontstaan". De twee zouden het niet eens zijn over de aanwezigheid van PVV-staatssecretarissen Vicky Maeijer en Ingrid Coenradie.

Of de aftrap wel alsnog in Enschede gaat plaatsvinden is niet duidelijk. UN Women geeft aan de beslissing van de gemeente te respecteren en gaat zich beraden over hoe nu verder.

Staatssecretaris Coenradie is woest dat ze niet mag komen op de vrouwenrechten-dag. Dat zegt ze in een reactie aan Hart van Nederland, te zien in de video bovenaan.

Het is onduidelijk wat er precies is voorgevallen. De Telegraaf berichtte dat de VN-organisatie de PVV-bewindslieden niet bij het evenement wilde hebben. De gemeente meldt dat de komst van de PVV'ers inderdaad "niet acceptabel" was voor de VN-organisatie. Volgens UN Women zijn de staatssecretarissen welkom "mits zij accepteren dat zij tijdens de bijeenkomst kritisch bevraagd worden".

Maar de voorwaarden die de VN-organisatie volgens de gemeente heeft gesteld rond de aanwezigheid van Maeijer en Coenradie, maken het houden van een goede bijeenkomst voor Enschede "onmogelijk". De gemeente blijft bij haar eerdere standpunt dat "alle ministers en staatssecretarissen welkom zijn, ongeacht hun politieke kleur".

Aandacht naar verkeerde

"Wij betreuren dat het zo gelopen is. De aandacht gaat nu uit naar andere zaken dan waar het om moet draaien, namelijk om het stoppen van geweld tegen meisjes en vrouwen", aldus Enschede. De jaarlijkse wereldwijde campagne Orange The World trapt af op 25 november en loopt tot 10 december. Gedurende die periode besteedt Enschede aandacht aan de campagne "op de manier waarop we dat de afgelopen jaren ook hebben gedaan". Zo wordt het stadhuis oranje uitgelicht en zal er een randprogramma worden georganiseerd door wat partners. Veel gemeentes in Nederland besteden aandacht aan Orange the World.

ANP