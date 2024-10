PVV-bewindsvrouwen niet welkom bij vrouwenrechten-dag 'vanwege hun partij'

Twee vrouwelijke bewindslieden van de PVV zijn niet welkom op een bijeenkomst van de Verenigde Naties over vrouwenrechten. Staatssecretarissen Vicky Maeijer en Ingrid Coenradie zijn gepasseerd voor de bijeenkomst in Enschede volgende maand. Dat bevestigt de politiek assistent van Maeijer na berichtgeving door De Telegraaf. De reden? Hun partij.

Het niet-uitgenodigd zijn zou te maken hebben met het feit dat de vrouwen van de PVV zijn. "Staatssecretarissen Coenradie en Maeijer vinden het ongehoord en onacceptabel dat uitgerekend een organisatie die staat voor vrouwelijk leiderschap en de rechten van vrouwen in het algemeen deze positie inneemt", staat in een schriftelijke reactie namens de bewindslieden. "Welke politieke kleur je ook hebt; geweld tegen vrouwen is bij uitstek een onderwerp waar eensgezindheid ontzettend belangrijk is om dit hoog op de maatschappelijke agenda te krijgen en te houden."

Geweld tegen vrouwen

Het gaat om de Nederlandse aftrap van Orange the World, een jaarlijkse campagne van de VN tegen geweld tegen vrouwen. Dit jaar zou de campagne op 25 november beginnen in Enschede, maar de gemeente dreigt zich volgens De Telegraaf terug te trekken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Enschede zijn de twee wel welkom zijn bij de aftrap van de campagne rondom vrouwenrechten. Maar verder wil de gemeente niet reageren op vragen van Hart van Nederland over de kwestie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Bron: ANP/Hart van Nederland