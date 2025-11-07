Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dijksma namens de gemeenten: zeer bezorgd over begrip Rijkaart voor tweets Wilders

Dijksma namens de gemeenten: zeer bezorgd over begrip Rijkaart voor tweets Wilders

Debat

Vandaag, 20:13

Link gekopieerd

VNG-voorzitter Sharon Dijksma is "zeer bezorgd" over de reactie van minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) op een aantal tweets van Geert Wilders over de Tweede Kamerverkiezingen. Rijkaart zei vrijdag "niet zo'n moeite" te hebben met de berichten van vorige week, waarin Wilders de suggestie wekte dat er gesjoemeld is met stemmen bij de verkiezingen, zonder bewijs te leveren.

"Zulke uitlatingen, die zonder enig bewijs twijfel zaaien over de integriteit van onze democratische processen, vormen een directe bedreiging voor het vertrouwen van burgers in onze instituties", stelt Dijksma. "Het is van het grootste belang dat het kabinet pal staat voor de democratische rechtsstaat en zich krachtig uitspreekt tegen ongefundeerde aantijgingen die het fundament van onze samenleving aantasten."

Rijkaart zou zich volgens de VNG-voorzitter juist als hoeder van het democratische proces moeten laten gelden. Dat hij "niet inziet wat hij met deze reactie vergoelijkt" noemt Dijksma ronduit pijnlijk. De kwestie staat wat haar betreft bovenaan de agenda bij het eerstvolgende overhedenoverleg met de minister en de premier.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Door ANP

Lees ook

Wilders deelt berichten over gesjoemel stemmen tellen, hoe betrouwbaar is het tellen?
Wilders deelt berichten over gesjoemel stemmen tellen, hoe betrouwbaar is het tellen?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.