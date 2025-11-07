Dijksma namens de gemeenten: zeer bezorgd over begrip Rijkaart voor tweets Wilders

VNG-voorzitter Sharon Dijksma is "zeer bezorgd" over de reactie van minister Frank Rijkaart (Binnenlandse Zaken, BBB) op een aantal tweets van Geert Wilders over de Tweede Kamerverkiezingen. Rijkaart zei vrijdag "niet zo'n moeite" te hebben met de berichten van vorige week, waarin Wilders de suggestie wekte dat er gesjoemeld is met stemmen bij de verkiezingen, zonder bewijs te leveren.

"Zulke uitlatingen, die zonder enig bewijs twijfel zaaien over de integriteit van onze democratische processen, vormen een directe bedreiging voor het vertrouwen van burgers in onze instituties", stelt Dijksma. "Het is van het grootste belang dat het kabinet pal staat voor de democratische rechtsstaat en zich krachtig uitspreekt tegen ongefundeerde aantijgingen die het fundament van onze samenleving aantasten."

Rijkaart zou zich volgens de VNG-voorzitter juist als hoeder van het democratische proces moeten laten gelden. Dat hij "niet inziet wat hij met deze reactie vergoelijkt" noemt Dijksma ronduit pijnlijk. De kwestie staat wat haar betreft bovenaan de agenda bij het eerstvolgende overhedenoverleg met de minister en de premier.