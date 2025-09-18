Bosma stuurt Ouwehand Kamer uit om dragen blouse in Palestijnse kleuren

Tijdens de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen ontstond er donderdagavond een woordenwisseling in de Tweede Kamer. Kamervoorzitter Martin Bosma en Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand botsten over haar kledingkeuze. Zij verscheen met een blouse in de kleuren rood, groen, wit en zwart, die volgens Bosma te veel leek op de Palestijnse vlag.

Bosma maakte daar meteen een punt van. "Ik vind het bezwaarlijk dat u nu in deze vlag hier gaat staan", zei hij vanaf zijn stoel. Ouwehand wees hem er direct op dat in het reglement nergens staat dat ze geen blouse met deze kleuren mocht dragen. "Het is een goede gewoonte dat het gebouw neutraal is en dat de collega's neutraal gekleed zijn", hield Bosma echter vol.

Hoewel Bosma zijn bedenkingen uitsprak, mocht Ouwehand toch beginnen met haar bijdrage. Maar dat werd al snel onderbroken door FVD-leider Lidewij de Vos. Zij herinnerde eraan dat een Kamerlid van haar partij eerder wél moest omkleden vanwege een omstreden shirt. "Gelijke monniken, gelijke kappen", zei De Vos, waarna meerdere fractievoorzitters haar steunden.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Weggestuurd

Daarop stelde Bosma voor dat Ouwehand haar eerdere kleding opnieuw zou aantrekken. Hij vond dat haar "snoezig" staan, voegde hij er opvallend genoeg aan toe. Ouwehand bleef weigeren en zei dat Bosma haar dan maar weg moest sturen.

Uiteindelijk was dat ook precies wat er gebeurde: de PvdD-leider werd door de voorzitter de zaal uitgestuurd, waardoor ze haar bijdrage niet meer kon doen in de tweede termijn van het debat over de miljoenennota.