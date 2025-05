Boeren in Krimpenerwaard voeren druk op tegen nieuwe stikstofplannen provincie

Melkveehouders in de Krimpenerwaard blijven zich fel verzetten tegen de stikstofplannen van de provincie Zuid-Holland. In die plannen wordt onder meer gesproken over een nieuw plafond voor ammoniakuitstoot. Volgens de boeren vormt dat een bedreiging voor hun bedrijfsvoering.

Vorige week trokken de boeren al met trekkers de regio in en bezetten zij meerdere rotondes met protestborden. Dinsdagochtend nodigden zij gedeputeerden uit voor een boerenontbijt en overhandigden zij een petitie met ruim 4000 handtekeningen. Hun boodschap: zet de plannen in de ijskast en wacht op duidelijkheid uit Den Haag.

Hoewel de provincie benadrukt dat het stikstofbeleid zich nog in de onderzoeksfase bevindt, heerst er bij de boeren wantrouwen. "Wisselend beleid zorgt ervoor dat je geen stap durft te zetten, want de stap die je vandaag zet, kan morgen opeens een foute stap zijn geweest", zegt veehouder Gerard van der Hulst tegen Hart van Nederland.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Boeren vrezen dat er beslissingen genomen worden zonder dat er rekening wordt gehouden met hun toekomst. "Wij zijn ons echt wel bewust dat er iets moet veranderen, maar niet over de rug van de boer", vertelt melkveehouder John van der Salm. "Ik ben niet gerustgesteld. De ervaring leert dat het tij keren bij een provincie heel lang duurt."

Petitie voor heroverweging

Met de petitie hopen de boeren dat de provincie haar plannen herziet en eerst afwacht wat de landelijke politiek besluit over het stikstofdossier. "Duidelijkheid, daar vragen wij om", aldus Van der Hulst.

Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen (financiën, BBB) erkent de zorgen en benadrukt het belang van een oplossing: "De urgentie is ongelofelijk hoog. Zuid-Holland zit op slot, maar wij willen allemaal dat Zuid-Holland van het slot gaat."

Voorlopig lijkt het protest van de boeren nog niet voorbij. Ze geven aan door te zullen gaan totdat hun zorgen serieus worden genomen en er meer duidelijkheid komt over hun toekomst.