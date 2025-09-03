Shell stopt met bouw biobrandstoffenfabriek in Rotterdam: 'Buitengewoon teleurstellend'

Shell heeft besloten de bouw van de biobrandstoffenfabriek in Rotterdam niet voort te zetten. De bouwkosten zijn te hoog en de marktomstandigheden voor biobrandstoffen vallen tegen. Shell was in 2022 begonnen met de bouw van de fabriek. Vorig jaar legde het bedrijf de werkzaamheden al stil om te zoeken naar manieren om de kosten te verlagen. Nu is de bouw definitief van de baan.

"Dit was een moeilijke beslissing, maar wel de juiste. We willen onze investeringen richten op projecten die zowel waarde leveren voor onze klanten als voor onze aandeelhouders", zegt Shell-bestuurder Machteld de Haan.

'Teleurstellend'

De haven van Rotterdam betreurt het nieuws dat Shell er definitief mee stopt. "Rotterdam heeft nu het grootste biobrandstoffenverzameling in Europa en deze fabriek zou het verder hebben versterkt", aldus een verklaring van Havenbedrijf Rotterdam.

Ook de voor de haven verantwoordelijke wethouder Robert Simons noemt het nieuws 'buitengewoon teleurstellend'. "We verliezen belangrijke investeringen door opeenstapeling van allerlei extra nationale regels en belastingen." Hij vindt Rotterdam klaar voor een duurzame vooruitgang. "Zonder daadkrachtig beleid missen we de boot."

'Geen ramp'

Aan de andere kant geeft Milieudefensie aan de stop 'geen ramp' te vinden. Volgens de milieuorganisatie zijn biobrandstoffen vaak niet duurzaam en kan Shell zich beter richten op andere investeringen, die 'in lijn zijn met juridische verplichtingen'.

"Dat betekent in ieder geval geen nieuwe olie- en gasvelden meer aanboren", aldus Milieudefensie, die Shell via de rechter wil dwingen zijn uitstoot te verlagen.