'Fleur Agema lijkt op weg naar opvallende nieuwe politieke functie'

Fleur Agema lijkt af te stevenen op een opvallende nieuwe stap in haar politieke loopbaan. Volgens politiek verslaggever Jeanneau van Beurden zijn er sterke signalen dat de voormalig PVV-prominent in beeld is om wethouder te worden namens de partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos.

Agema maakte na haar vertrek bij de PVV bekend graag burgemeester te willen worden, maar dat lijkt het nu dus toch niet te worden. Een wethoudersfunctie zou haar volgens Van Beurden kunnen helpen om meer afstand te creëren tot de PVV, iets wat haar volgens waarnemers tot nu toe niet heeft geholpen in de zoektocht naar een burgemeesterspost.

In de bovenstaande video vertelt politiek verslaggever Jeanneau van Beurden bij Vandaag Inside meer over de mogelijke stap van Agema.

Fleur Agema woont ook in Den Haag, ze zou dus niet hoeven te verhuizen en kent de stad al goed. Haar man en voormalig PVV’er Leon de Jong is ook ooit raadslid geweest in Den Haag.

Moeizame formatie

Of Agema daadwerkelijk wethouder wordt, hangt af van de uitkomst van de Haagse formatie. Die verloopt vooralsnog moeizaam.

Na twee mislukte pogingen om tot een coalitie met D66 te komen, onderzoeken Hart voor Den Haag, VVD, DENK en het CDA sinds eind mei de mogelijkheden voor een nieuw stadsbestuur.

Pas als die onderhandelingen succesvol worden afgerond, zou een wethouderschap voor Agema mogelijk werkelijkheid kunnen worden.