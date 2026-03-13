Tegen zin gemeente: islamitisch centrum Barendrecht mag pand tóch gebruiken

Het Islamitisch Centrum Barendrecht (ICB) mag een volledig pand in Barendrecht gebruiken als religieus centrum. Dat laat de organisatie weten in een verklaring. Volgens het centrum komt daarmee een einde aan een slepend conflict met de gemeente over het gebruik van het gebouw.

De gemeente legde het centrum eerder een dwangsom van 20.000 euro op. Het bedrag moest worden betaald als het ICB niet zou stoppen met religieuze bijeenkomsten in een bedrijfspand in de wijk Bijdorp.

Volgens de gemeente had het centrum niet de juiste vergunning voor het pand. Religieuze activiteiten waren daar daarom niet toegestaan. Het besluit volgde nadat de gemeente had vastgesteld dat bijeenkomsten doorgingen, ondanks een eerdere waarschuwing.

In bezwaar

Het islamitisch centrum ging tegen die beslissing in bezwaar. Vertegenwoordigers van de organisatie zeiden dat zij al religieuze activiteiten organiseerden voordat de regels voor het terrein werden aangepast.

Volgens het ICB mochten er op het terrein ineens alleen nog bedrijven zitten. "Maar je kunt de spelregels niet veranderen tijdens het spel", liet de organisatie toen weten. Het centrum wilde via de rechter ook meer tijd krijgen om de bezwaarprocedure af te wachten.

'Mooi einde'

Het bestuur en de raad van toezicht spreken van "een mooi einde aan een langlopend dossier". Daarbij bedanken zij onder meer gemeenteraadsleden, buurtbewoners en kerken die het centrum volgens hen in de afgelopen periode hebben gesteund.