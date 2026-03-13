Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Tegen zin gemeente: islamitisch centrum Barendrecht mag pand tóch gebruiken

Beleid

Gisteren, 22:46

Link gekopieerd

Het Islamitisch Centrum Barendrecht (ICB) mag een volledig pand in Barendrecht gebruiken als religieus centrum. Dat laat de organisatie weten in een verklaring. Volgens het centrum komt daarmee een einde aan een slepend conflict met de gemeente over het gebruik van het gebouw.

De gemeente legde het centrum eerder een dwangsom van 20.000 euro op. Het bedrag moest worden betaald als het ICB niet zou stoppen met religieuze bijeenkomsten in een bedrijfspand in de wijk Bijdorp.

Volgens de gemeente had het centrum niet de juiste vergunning voor het pand. Religieuze activiteiten waren daar daarom niet toegestaan. Het besluit volgde nadat de gemeente had vastgesteld dat bijeenkomsten doorgingen, ondanks een eerdere waarschuwing.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon?

Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

In bezwaar

Het islamitisch centrum ging tegen die beslissing in bezwaar. Vertegenwoordigers van de organisatie zeiden dat zij al religieuze activiteiten organiseerden voordat de regels voor het terrein werden aangepast.

Volgens het ICB mochten er op het terrein ineens alleen nog bedrijven zitten. "Maar je kunt de spelregels niet veranderen tijdens het spel", liet de organisatie toen weten. Het centrum wilde via de rechter ook meer tijd krijgen om de bezwaarprocedure af te wachten.

'Mooi einde'

Het bestuur en de raad van toezicht spreken van "een mooi einde aan een langlopend dossier". Daarbij bedanken zij onder meer gemeenteraadsleden, buurtbewoners en kerken die het centrum volgens hen in de afgelopen periode hebben gesteund.

Door ANP

Barendrecht legt islamitisch centrum dwangsom op na illegale bijeenkomsten

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.