Zorgen om veiligheid bij moskeeën, vragen Den Haag om geld

Verscheurde korans en een dode vogel op de mat. Dat is wat de Yunus Emre Moskee in Emmeloord deze maand op de stoep aantrof. En dit incident staat niet op zichzelf, stelt de K9, een samenwerkingsverband tussen Nederlandse moskeekoepels. Ze willen dan ook geld voor de veiligheid van de islamitische gebedshuizen.

De verkiezingen zijn weer achter de rug en dat merkt ook voorzitter Kemal Aslan Cetinkaya. "Rondom de verkiezingen zijn er meer bedreigingen bij moskeeën", stelt hij. 'De maatschappij polariseert. Er zijn nog geen aanslagen geweest bij Nederlandse moskeeën, maar daar ben ik wel bang voor. Moeten er eerst doden of gewonden vallen?"

Meer surveillance

De moskee in Emmeloord heeft nooit om beveiliging gevraagd, maar vanwege de incidenten is dat nu wel onderwerp van gesprek. "Vaste beveiliging voor de deur willen we niet. Dat past niet bij de intenties van het geloof", vindt Cetinkaya. "Maar meer surveillance van de politie zou al helpen."

Meer geld naar beveiliging voor moslims en moskeeën is ook de vraag van de K9. Uit onderzoek van het samenwerkingsverband blijkt dat het aantal incidenten tegen moskeeën in tien jaar tijd gestegen is naar 369. Bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015, toen er 192 incidenten werden gemeld. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben ze een gesprek aangevraagd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft na vragen van Hart van Nederland aan dat ontwikkelingen rondom de veiligheid van moskeeën nauwlettend in de gaten worden gehouden. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat het lokale gezag daar waar nodig passende maatregelen treft', zegt minister Foort van Oosten.