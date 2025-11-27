Volg Hart van Nederland
Terneuzen ziet af van azc in de gemeente, COA voelt zich niet gehoord

Terneuzen ziet af van azc in de gemeente, COA voelt zich niet gehoord

Beleid

Vandaag, 17:17

De gemeente Terneuzen begrijpt dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zich niet gehoord voelt door het besluit van het college van B en W om toch geen azc in de gemeente op te zetten. Tegelijkertijd respecteert het college het standpunt van een meerderheid van de gemeenteraad die tegen de komst van het asielzoekerscentrum is.

"Er zijn hele stevige bestuurlijke en juridische argumenten om tot vergunningverlening over te gaan", zo is te lezen in een brief van Terneuzen aan het COA. "Toch hecht het college er belang aan om te respecteren wat de meerderheid in de raad wil. Mede daarom volgde het college het negatieve advies van de raad op."

Meerderheid gemeenteraad tegen

Er was al een overeenkomst voor de komst van een opvangplek voor ongeveer tweehonderd asielzoekers in de Zeeuwse plaats. Een meerderheid van de gemeenteraad gaf onlangs aan toch tegen een azc te zijn. Het COA liet woensdag al weten dat een gang naar de rechter wordt overwogen als het idee bestaat dat de vergunningsaanvraag niet wettelijk juist wordt beoordeeld.

Volgens Terneuzen is de procedure voor de vergunningsaanvraag nog niet afgerond. Het komt erop neer dat de gemeente "binnenkort" publiceert dat het college de vergunning wil weigeren vanwege het negatieve advies van de gemeenteraad. Daarna volgt een periode van zes weken waarin het COA een zogeheten zienswijze kan indienen. Het college moet die zienswijzen dan weer beoordelen en dan definitief besluiten over de vergunningsaanvraag. Hiertegen kan weer een beroep worden aangetekend bij de rechtbank.

Door ANP

