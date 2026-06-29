Politiechef Zeeland op non-actief, intern onderzoek ingesteld

De hoogste baas van de politie in Zeeland, Tim de Kraker, is op non-actief gesteld. Waarom is nog niet duidelijk, maar er loopt een intern onderzoek naar de politiechef. Dat bevestigt de woordvoerder van de politie Zeeland/West-Brabant aan het ANP na berichtgeving van Omroep Zeeland. "Er loopt een intern onderzoek, op verdere vragen gaan we niet in."

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De Kraker is sinds anderhalf jaar politiechef van de politie Zeeland. Hij studeerde bedrijfseconomie en bestuurskunde. Hij werkt al twintig jaar bij de politie. De politiewoordvoerder wil niet zeggen hoe lang De Kraker al thuiszit en waarop het onderzoek zich richt. "Het is in ieders belang dat het onderzoek zorgvuldig plaatsvindt. We lopen niet op de uitkomsten vooruit."

Vertrouwen

De Kraker laat tegenover Omroep Zeeland weten dat hij de uitkomst van het onderzoek met "het volste vertrouwen" tegemoetziet. Hij vindt het "van groot belang" dat er "deugdelijk en objectief onderzoek" wordt gedaan, zegt hij. "Ik zal volop mijn medewerking verlenen aan dat onderzoek."