Toekomst politiehondenclub onzeker door gedwongen vertrek

Politiehondenvereniging Saefthinge uit het Zeeuwse Clinge dreigt te verdwijnen, tot verdriet van de leden. De club moet na ruim zestig jaar vertrekken van hun trainingslocatie omdat de pachtovereenkomst niet verlengd wordt.

De impact is groot voor de leden, die al jaren tijd en energie steken in de hondensport. De vereniging denkt dat ook een maatschappelijke functie verloren gaat als de club verdwijnt. "Onze reddingshonden worden steeds vaker ingezet bij zoekacties en calamiteiten." Volgens de vereniging is het vertrek geen gevolg van overlast of problemen op de locatie, maar simpelweg van een beleidswijziging van Stichting Het Zeeuwse Landschap, die de pachtovereenkomst heeft beëindigd.

Uitstel gehad

Het Zeeuwse Landschap laat aan Hart van Nederland weten dat eind 2023 al duidelijk was dat de politiehondenschool na 2025 moest vertrekken, omdat de trainingsactiviteiten niet meer passen binnen de natuurdoelen van de Clingse Bossen. De club kreeg volgens de organisatie twee jaar de tijd om een andere locatie te zoeken en kreeg bovendien uitstel tot eind juni 2026.

In de bovenstaande video zie je hoe de leden bezig zijn met het voorbereiden van hun vertrek.