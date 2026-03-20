'Politiehonden nog steeds met verboden stroomhalsband getraind'

Politiehonden worden nog altijd getraind met verboden stroomhalsbanden. Dat bevestigen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) aan Zembla. Er lopen momenteel twee strafzaken wegens dierenmishandeling tegen leden van politiehondenverenigingen in Brabant en Limburg.

Het gebruik van stroomhalsbanden bij hondentraining is al vier jaar verboden in Nederland. Toch worden deze middelen nog steeds ingezet bij de opleiding van politiehonden, binnen clubs die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Politiehond Vereniging (KNPV). De politie traint deze honden namelijk meestal niet zelf, maar koopt ze in bij dit soort verenigingen.

Al eerder in opspraak

Vooral een vereniging uit het Brabantse Gemonde ligt onder vuur. Eerder werd een lid al veroordeeld tot een taakstraf voor dierenmishandeling. Nu wordt de voorzitter zelf verdacht van mishandeling van een hond, mogelijk met een stroomhalsband. Hij ontkent dat tegenover Zembla.

De tweede zaak speelt in de gemeente Sittard-Geleen. Ook daar wordt een verdachte vervolgd voor onder meer dierenmishandeling met een verboden stroomhalsband. Beide zaken komen dit voorjaar voor de rechter.

Moeilijk te handhaven

De politie weet al langer dat stroomhalsbanden nog gebruikt worden bij trainingen. Het probleem is dat handhaving lastig is, omdat agenten het gebruik op heterdaad moeten zien. “Die KNPV-clubs maken vaak gebruik van afgelegen terreinen om hun honden te trainen. Als ze van verre een politieauto zien komen, dan gaan de stroomhalsbanden af en zijn ze weg,” zegt een politiewoordvoerder tegen Zembla.

Waarom worden stroomhalsbanden gebruikt? Stroomhalsbanden worden gebruikt om honden snel te corrigeren of ongewenst gedrag af te leren. De hond krijgt dan een stroomprikkel via de halsband. Juist vanwege de pijn en risico's op letsel is het gebruik sinds 2022 verboden in Nederland.

De KNPV laat weten dat het gebruik niet is toegestaan en dat leden die betrapt worden uit de vereniging kunnen worden gezet. Tegelijk erkent de organisatie dat niet volledig uit te sluiten is dat honden toch met stroomhalsbanden worden getraind. “Voor 90 procent kunnen we garanderen dat we het heel goed op orde hebben, maar helemaal voorkomen kun je het niet,” aldus de verenging.