Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politiehonden Barras en Buddy halen loslopende labradoodle van A10

Politiehonden Barras en Buddy halen loslopende labradoodle van A10

Dieren

Vandaag, 13:51

Link gekopieerd

Een labradoodle op de A10 zorgde zondag voor een gevaarlijke situatie, maar gelukkig waren politiehonden Barras en Buddy in de buurt. Dankzij hun inzet kon het dier veilig van de snelweg worden gehaald.

De loslopende hond liep over de A10 bij Amsterdam, wat levensgevaarlijk is voor zowel dier als verkeer. Meerdere politieagenten, een inspecteur van Rijkswaterstaat en de speciaal getrainde honden kwamen direct in actie. "Deze grote kleine vriend besloot even van het mooie weer te genieten. Helaas was de uitgekozen plek, de Rijksweg A10 daar toch ietwat ongeschikt voor", schrijft de politie op Instagram.

Terwijl hond Barras contact probeerde te maken met de labradoodle, grepen de agenten hun kans. Ze wisten het jonge dier te vangen en in veiligheid te brengen. "Terwijl Barras vrienden probeerde te maken, kregen wij de jonge labradoodle te pakken, waarna hij in veiligheid gebracht kon worden." De labradoodle bleek gelukkig ongedeerd en is inmiddels weer thuis bij zijn baasjes.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.