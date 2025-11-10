Politiehonden Barras en Buddy halen loslopende labradoodle van A10

Een labradoodle op de A10 zorgde zondag voor een gevaarlijke situatie, maar gelukkig waren politiehonden Barras en Buddy in de buurt. Dankzij hun inzet kon het dier veilig van de snelweg worden gehaald.

De loslopende hond liep over de A10 bij Amsterdam, wat levensgevaarlijk is voor zowel dier als verkeer. Meerdere politieagenten, een inspecteur van Rijkswaterstaat en de speciaal getrainde honden kwamen direct in actie. "Deze grote kleine vriend besloot even van het mooie weer te genieten. Helaas was de uitgekozen plek, de Rijksweg A10 daar toch ietwat ongeschikt voor", schrijft de politie op Instagram.

Terwijl hond Barras contact probeerde te maken met de labradoodle, grepen de agenten hun kans. Ze wisten het jonge dier te vangen en in veiligheid te brengen. "Terwijl Barras vrienden probeerde te maken, kregen wij de jonge labradoodle te pakken, waarna hij in veiligheid gebracht kon worden." De labradoodle bleek gelukkig ongedeerd en is inmiddels weer thuis bij zijn baasjes.