Voor het eerst geen minister bij Nationale Iftar

Bij de tiende editie van de Nationale Iftar was donderdagavond geen minister aanwezig. Het was voor het eerst dat er geen lid van het kabinet bij de bijeenkomst was.

De Nationale Iftar wordt elk jaar tijdens de islamitische vastenmaand ramadan georganiseerd door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). De iftar is de maaltijd die moslims na zonsondergang eten, wanneer zij hun vasten mogen verbreken.

7:24 Ramadan Expo in Utrecht verwelkomt radicale sprekers

Andere afspraak

Voor de jaarlijkse bijeenkomst worden verschillende gasten uitgenodigd, onder wie beleidsmakers, politici en journalisten. Tijdens de avond houden meerdere genodigden een toespraak, waarna gezamenlijk wordt gegeten. In voorgaande jaren sprak er altijd een bewindspersoon namens het kabinet.

Dit jaar was minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen (VVD) uitgenodigd. Volgens CMO-voorzitter Muhsin Köktaş kon hij echter niet aanwezig zijn vanwege een andere afspraak. Köktaş zegt begrip te hebben voor de afwezigheid van Aartsen of een andere minister, omdat het kabinet nog maar net is aangetreden en de bewindslieden het druk hebben.