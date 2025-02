Vasten in de cel: duizenden gevangenen krijgen 'ramadanpakketten'

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) maakt dit jaar zo'n 5500 zogenoemde 'ramadanpakketten' voor gedetineerden tijdens de vastenmaand. Volgens voorzitter Muhsin Köktaş zijn dat er duizend meer dan vorig jaar. In de pakketten, die geestelijk verzorgers in de gevangenissen uitdelen, zit onder meer eten en zeep.

Eten en drinken mag weer na zonsopgang, dan wordt de 'iftar' genuttigd. Vrijwilligers boden vorig jaar aan de iftar te bereiden, zoals je ziet in bovenstaande video.

Tijdens de ramadan mogen moslims tussen zonsopkomst en zonsondergang niet eten, drinken, vrijen en roken. Ook is het een tijd van bezinning en om aan liefdadigheid te doen. De vastenmaand begint eind deze week.

Volgens Köktaş wordt naar verwachting net als vorig jaar tijdens de ramadan ook weer geld ingezameld voor Gaza. "We hopen dat het staakt-het-vuren standhoudt en dat er weer heel veel donaties komen voor hulp aan Gaza", zegt de voorzitter. Ook verzorgt het contactorgaan opnieuw voedselpakketten voor minderbedeelden in zowel Nederland als in derdewereldlanden.

ANP