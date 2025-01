Verbijstering in Rijswijk over reddingsplan 'bakstenen muur' van 7 ton

Verbijstering in Rijswijk over een reddingsplan voor een enorme bakstenen muur. De muur is toevallig ook een kunstwerk en daarom belangrijk genoeg om er mogelijk een enorm bedrag - 700.000 euro - aan uit te geven. En dat terwijl er nog genoeg andere zaken zijn waar men het geld beter aan kan besteden, zegt lokaal politicus Marc Weterings.

Het kunstwerk, ontworpen in de zogenaamde Post-65-periode door Theo van Amstel, maakt deel uit van een sporthal die eigenlijk zo goed als afgeschreven is. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed wil dat het werk intact blijft en dat kost geld. Rijswijks Belang-fractievoorzitter Weterings: "Het is bizar. Veel mensen zijn verbouwereerd. Als het een paar honderd euro had gekost om schoon te maken dan had niemand er een probleem mee gehad maar dit slaat alles."

Volgens Weterings heeft de gemeente genoeg andere prioriteiten: "Dit wordt betaald met belastinggeld. En dat in een tijd waarin er minder geld naar welzijn gaat, naar jeugdzorg. De fietspaden liggen er slecht bij, en het winkelcentrum moet worden opgeknapt. Wij hebben liever iets kleins ter nagedachtenis aan dit kunstwerk, want zeven ton voor behoud is te gek." Zijn partij wil dat het geld wordt gestoken in de nieuwbouw van de sporthal.

Pronkstuk

Cultuurwethouder Mark Wit (GroenLinks) wil juist het belang van het kunstwerk benadrukken en ook dat het definitieve besluit over de muur nog niet genomen is. "Het is een kunstwerk uit de Post-65 periode en dat heeft een waarde. Dat hebben wij ook vast laten leggen in onze erfgoednota." Volgens Wit is er goed onderzoek uitgevoerd naar die waarde. "Het heeft zeker historische waarde. Ik denk dat er al heel veel historische waarde uit die periode gesloopt is en dat maakt dit wel extra belangrijk."

Wit kan zich gesterkt voelen door een aantal buurtbewoners, die het werk van Van Amstel wel kunnen waarderen. Een van hen zocht zelfs speciaal achtergrondinformatie op over het werk toen hij het nieuws rond de muur hem bereikte. "Ik vind het mooi", zegt hij terwijl hij naast de muur staat. Zijn voorstel: "Laten staan en daarachter bouwen." Een andere man is zelfs bijzonder trots. "Dit is een pronkstuk van Rijswijk. Het hoort gewoon te blijven."

Meer opties

Daar tegenover staan dan weer andere buurtbewoners, die er helemaal niks mee hebben. Sterker: ze wisten van het bestaan niet eens af. "Dat ding is ongezellig, smerig", zegt een oudere dame. "Wie kijkt er nou naar? Je kunt er niet eens lopen. Het mag van mij weg." Een andere man sluit zich erbij aan: "Gewoon de sporthal en sociale huurwoningen bouwen. Dat is hard nodig hier."

Wethouder Wit zegt dat alle opties nog tafel liggen en dat het uiteindelijk aan de raad is om de knoop door te hakken. "Er is ook nog een optie om het voor 265.000 te doen. Dat heeft wel gevolgen voor de wijze waarop we het inpassen in de omgeving en voor de bouw. Maar het is dus ook nog mogelijk om het op een andere manier te doen."