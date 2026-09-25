Van Weel geeft Rekenkamer gelijk: Kamer op verkeerde been gezet

Minister David van Weel (VVD, Justitie) heeft in de Tweede Kamer erkend dat Kamerleden zich door zijn eerdere informatie over blijven liggen aangiftes op het verkeerde been gezet hebben gevoeld. Eerder in het debat bood hij excuses aan, maar hij bleef erbij dat hij de Kamer niet had misleid.

"Het is klip en klaar dat u zich op het verkeerde been gezet heeft gevoeld", zei Van Weel in het laatste deel van het debat. "Daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in."

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Kritiek van Algemene Rekenkamer

Van Weel moest zich in de Tweede Kamer verantwoorden nadat hij had gesteld dat aangiftes die waren blijven liggen, vooral meldingen betroffen. De Algemene Rekenkamer stelde dat de minister daarmee de Kamer op het verkeerde been had gezet.

Van Weel sprak eerder in het debat over "nuances". Na die woorden bleven veel Kamerleden van de oppositie met twijfels achter.

Later sprak Van Weel Kamerleden persoonlijk aan. "Ik ben onvolledig geweest, in de woorden van meneer Van Dijk. Tegen mevrouw Mutluer zeg ik ook: dat is nooit mijn bedoeling geweest en had ook niet gemogen. Dat moet anders, dat kan anders. En dat wil ik u graag bewijzen."

Motie van wantrouwen ruim verworpen

Een PVV-motie van wantrouwen tegen Van Weel werd ruim verworpen. Alleen Forum voor Democratie stemde mee. SP en JA21 zeiden voorafgaand aan de stemming dat de laatste woorden van Van Weel belangrijk waren voor hun besluit om uiteindelijk tegen de motie te stemmen.

"Wij zaten echt op het randje van steun voor de motie van wantrouwen", stelde Ingrid Coenradie van JA21. De houding van Van Weel aan het einde van het debat had ze graag eerder gezien. "En ik verwacht dan ook dat we geen minister meer zien die achteraf dingen herstelt, maar een minister die de vlucht vooruit neemt en de relatie met de Algemene Rekenkamer écht herstelt."

JA21 is belangrijk als mogelijke samenwerkingspartner voor het minderheidskabinet om regeringsplannen aan een meerderheid in de Tweede Kamer te helpen.