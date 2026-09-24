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Minister Van Weel biedt excuses aan na uitspraken over ernstige misdrijven

Minister Van Weel biedt excuses aan na uitspraken over ernstige misdrijven

Beleid

Vandaag, 21:59

Justitieminister David van Weel (VVD) heeft excuses aangeboden voor uitspraken die hij deed over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Dat rapport ging over ernstige misdrijven waar justitie niet achteraan ging.

Van Weel probeerde de conclusies uit het rapport eerder te nuanceren. Daarmee wekte hij volgens eigen zeggen de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was niet zijn bedoeling, zei hij donderdag tijdens een debat over de kwestie.

De minister zegt dat hij het wilde opnemen voor medewerkers in de strafrechtketen. "Wat ik heb gewild, was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden: 'Ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien, als we daar iets mee kunnen'."

'Het spijt me'

Meerdere Kamerleden zeiden eerder op de avond dat ze het debat liever zouden voeren over het inhoudelijke vraagstuk van aangiftes die blijven liggen. Van Weel sloot zich daarbij aan. "Het spijt me dat dit debat nu vooral gaat over de methodes en de cijfers", zei hij. "Dat trek ik mezelf aan, omdat ik daar zelf aan heb bijgedragen." Hij vindt dat hij de discussie met de Rekenkamer verder had moeten voeren om tot een "geharmoniseerd beeld" te komen.

De discussie gaat over zaken die zijn blijven liggen. Van Weel zei in een vorig debat dat het grotendeels ging om meldingen in plaats van aangiften, waarbij de politie weinig aanknopingspunten voor opsporing had. De Rekenkamer sprak hem tegen en zei dat hij de Kamer op het verkeerde been had gezet.

Door ANP
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