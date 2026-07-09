UWV Amsterdam stopt met opleiden verzekeringsartsen na meldingen angstcultuur

Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt dit jaar geen nieuwe verzekeringsartsen meer op na signalen over een onveilige werkcultuur. Dat zegt de toezichthouder op de opleiding tegen EenVandaag en AD. Daarnaast wordt een kwaliteitsonderzoek eerder uitgevoerd.

Onder verzekeringsartsen in opleiding uit de regio Amsterdam is sprake van een onveilige werkcultuur en veel te hoge werkdruk, bleek eerder uit onderzoek door EenVandaag en het AD. De artsen probeerden dat in eerste instantie intern aan te kaarten, maar dat leverde te weinig resultaat op.

Angstcultuur en intimidatie

De onderzoeksredactie van EenVandaag sprak uitgebreid met een grote groep basisartsen die bij het UWV in de regio Amsterdam werken en heeft inzage in vele documenten die hun verhaal bevestigen. "Uit alles blijkt dat hier sprake is van een angstcultuur en intimidatie. We hebben regelmatig huilende collega's op de werkvloer en een schreeuwende regiearts (leidinggevende, red.)", zei een van de artsen in opleiding in de uitzending van april.