Toenemende druk om privacygegevens te delen op vakantie: misbruik ligt op de loer

Vakantiegangers worden steeds vaker geconfronteerd met de vraag om persoonlijke, privacygevoelige gegevens af te staan. Of het nu gaat om een paspoort bij een Uber-rit in de VS, een uitgebreide vragenlijst bij het boeken van een appartement in Spanje, of strengere grenscontroles in Duitsland — de druk om meer persoonlijke data te delen neemt toe. Zowel privacy-experts als de reisbranche waarschuwen in De Telegraaf voor de risico’s van datadiefstal en de opkomst van een zogenoemde ‘verificatiesamenleving’.

In een verificatiesamenleving worden persoonlijke gegevens constant gevraagd, gecontroleerd en verwerkt, vaak onder het mom van veiligheid, fraudepreventie of gemak. Dit gebeurt op allerlei plekken: op de luchthaven, tijdens het reizen, bij het gebruik van apps en sociale media, in de gezondheidszorg, maar ook als je een hotel boekt of een taxi via Uber wilt bestellen.

De internationale taxidienst Uber heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het in de VS identiteitsgegevens van passagiers gaat opvragen, volgens hen "om iedereen zich veiliger te laten voelen." Danny Mekic, expert op het gebied van technologie, waarschuwt in De Telegraaf echter dat deze maatregelen de controle bij techbedrijven leggen. Volgens hem bestaat het risico dat mensen op basis van hun profiel worden geweigerd als ze als ‘risicovol’ worden beschouwd.

Overheden verscherpen controles

Het zijn niet alleen bedrijven die op deze manier te werk gaan, lezen we in de krant. Ook overheden voeren steeds vaker uitgebreide checks uit. In het Verenigd Koninkrijk zijn grenscontroles strenger geworden sinds de Brexit, en Spanje wil vanaf volgend jaar bij het huren van appartementen een lijst met meer dan veertig persoonlijke gegevens, waaronder bankinformatie. Duitsland en Frankrijk werken aan strengere grenscontroles, waarbij vakantiegangers mogelijk hun paspoort moeten tonen.

Gevaren

Mag je straks nog wel op vakantie als je niet bereid bent al je gegevens te delen? En wat gebeurt er als je door een systeemfout wordt uitgesloten? Volgens Vincent Böhre, directeur van Privacy First, vergroot de toenemende vraag naar persoonlijke gegevens juist de kans op misbruik, in plaats van veiligheid te waarborgen. Hij waarschuwt dat de dataverzamelwoede toeristen kwetsbaar maakt voor identiteitsdiefstal en fraude. "Het gevaar is dat je bankrekening wordt geplunderd, of dat criminelen jouw gegevens gebruiken om op jouw naam schulden te maken. Dat kan mensen in grote financiële problemen brengen," zegt Böhre.

Zouden we niet voorzichtiger moeten zijn met het delen van onze persoonlijke gegevens? Misschien wel, maar voor vakantiegangers is de nood vaak hoog. Uit naïviteit, of onder het mom van 'het moet maar', delen Nederlanders op reis vaak argeloos hun gegevens. Hart van Nederland vroeg het enkele Nederlanders op straat: "Ik ga ervan uit dat het in goed vertrouwen wordt gebruikt," vertelt een van hen. "Dus ik geef het af. Zeker omdat het moet als je ergens wilt komen, maar waar het precies terechtkomt, dat weet ik niet."