Autoriteit Persoongegevens deelt recordboete uit aan Uber voor schenden privacyregels

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een recordboete van 290 miljoen euro opgelegd aan Uber vanwege ernstige schendingen van de privacyregels. Het is de hoogste boete ooit in Nederland op het gebied van privacy. De boete is uitgedeeld omdat Uber de persoonsgegevens van Europese chauffeurs jarenlang heeft doorgestuurd naar de Verenigde Staten zonder adequate bescherming.

De AP ontdekte dat de taxidienst identiteitsbewijzen, betaalgegevens, en zelfs strafrechtelijke en medische informatie van chauffeurs op Amerikaanse servers opsloeg. Deze gegevens werden gedurende ruim twee jaar zonder voldoende beveiligingsmaatregelen naar het hoofdkantoor van Uber in de VS gestuurd. Dit gebeurde terwijl deze informatie volgens Europese regelgeving beter beschermd had moeten worden.

Bezwaar

Uber is woedend over de opgelegde boete en noemt deze "onterecht en onrechtvaardig." Het bedrijf kondigt aan direct bezwaar te maken en sluit een juridische procedure niet uit. Volgens Uber is de interpretatie van de regels door de AP onjuist.

De boete volgt op een klacht van meer dan 170 Franse chauffeurs, die zich tot de Franse privacywaakhond hadden gewend. Omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd, nam de AP de leiding in het onderzoek, in nauwe samenwerking met de Franse toezichthouder.

Eerdere boetes

Dit is niet de eerste keer dat Uber door de Nederlandse privacywaakhond op de vingers wordt getikt. In 2018 kreeg het bedrijf een boete van 600.000 euro, en in 2023 nog eens 10 miljoen euro.

