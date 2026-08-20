Steeds meer nieuwe scholen, maar 1 op de 5 redt het niet

Een nieuwe school oprichten, zoals de Renaissanceschool van Forum voor Democratie, is geen garantie voor succes. Bijna een op de vijf nieuwe scholen stopt of fuseert binnen enkele jaren, blijkt uit een data-analyse van NU.nl. Tegelijkertijd worden er steeds meer nieuwe scholen opgericht.

In een kwart eeuw openden vierhonderd nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer het loodje legden. Gemiddeld hadden ze honderd leerlingen en sloten ze na ongeveer vijf jaar. Meestal waren ze te klein of was de onderwijskwaliteit onvoldoende.

"Is dat aantal erg? Ja", zegt hoogleraar onderwijsrecht Stefan Philipsen. "Het is geen efficiënte inzet van belastinggeld. Een nieuwe school openen kost al gauw honderdduizenden euro's. En het gaat om kinderen. Die maken vriendjes op school en volgen specifieke lesmethoden. Als hun school sluit, moeten ze naar andere scholen, nieuwe vriendjes maken en wennen aan nieuwe methoden. Mogelijk hebben ze deels een leerachterstand."

De PO-Raad, koepelorganisatie van zowel bestaande als nieuwe basisscholen, is genuanceerder. "Je kunt ook vaststellen dat voor 80 procent van de nieuwe scholen een doelgroep bestaat die groot genoeg is om de oprichting te rechtvaardigen."

In de regio Noord zijn de scholen maandag weer begonnen. Het nieuwe schooljaar werd in Hengelo afgetrapt samen met staatssecretaris Tielen (Onderwijs en Emancipatie). Dat zie je in de video bovenaan.